Tokenomika Everlyn AI (LYN)

Odkryj kluczowe informacje o Everlyn AI (LYN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:52:31 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Everlyn AI (LYN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Everlyn AI (LYN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 16.69M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 255.64M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 65.28M
Historyczne maksimum:
$ 1.2824
Historyczne minimum:
$ 0.060553647404423185
Aktualna cena:
$ 0.06528
Informacje o Everlyn AI (LYN)

Everlyn AI is the first Web3-native AI video protocol, generating cinematic-quality videos in just 25 seconds through its proprietary foundational model, Everlyn-1.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.everlyn.ai
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x302DFaF2CDbE51a18d97186A7384e87CF599877D

Tokenomika Everlyn AI (LYN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Everlyn AI (LYN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów LYN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów LYN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszLYN tokenomikę, poznaj cenę tokena LYNna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

