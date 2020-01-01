Tokenomika Xphere (XP) Odkryj kluczowe informacje o Xphere (XP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

XPHERE is a mainnet project aimed at overcoming the blockchain trilemma—decentralization, security, and scalability. By leveraging a high-performance PoW-based consensus mechanism and innovative architecture, Xphere seeks to build a scalable network that connects diverse applications and users on a single platform.

Oficjalna strona internetowa: https://x-phere.com/
Biała księga: https://docs.x-phere.com/whitepaper/ https://docs.x-phere.com/
Block Explorer: https://xp.tamsa.io/main

Tokenomika i analiza cenowa Xphere (XP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Xphere (XP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.59M $ 27.59M $ 27.59M Całkowita podaż: $ 2.11B $ 2.11B $ 2.11B Podaż w obiegu: $ 2.11B $ 2.11B $ 2.11B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 71.94M $ 71.94M $ 71.94M Historyczne maksimum: $ 0.09 $ 0.09 $ 0.09 Historyczne minimum: $ 0.010296224545133351 $ 0.010296224545133351 $ 0.010296224545133351 Aktualna cena: $ 0.01308 $ 0.01308 $ 0.01308 Dowiedz się więcej o cenie Xphere (XP)

Tokenomika Xphere (XP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Xphere (XP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXP tokenomikę, poznaj cenę tokena XPna żywo!

Historia ceny Xphere (XP) Analiza historii ceny XP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny XP już teraz!

Prognoza ceny XP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XP? Nasza strona z prognozami cen XP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XP już teraz!

