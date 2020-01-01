Tokenomika BOB (BOB) Odkryj kluczowe informacje o BOB (BOB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BOB (BOB) $BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars. $BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars. Oficjalna strona internetowa: https://explainthisbob.com/ Biała księga: https://pdfhost.io/v/43Cy8MUwI_BOBpaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7d8146cf21e8d7cbe46054e01588207b51198729 Kup BOB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BOB (BOB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BOB (BOB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Całkowita podaż: $ 689.13B $ 689.13B $ 689.13B Podaż w obiegu: $ 689.13B $ 689.13B $ 689.13B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.38M $ 3.38M $ 3.38M Historyczne maksimum: $ 0.000249 $ 0.000249 $ 0.000249 Historyczne minimum: $ 0.000000015403283083 $ 0.000000015403283083 $ 0.000000015403283083 Aktualna cena: $ 0.000004899 $ 0.000004899 $ 0.000004899 Dowiedz się więcej o cenie BOB (BOB)

Tokenomika BOB (BOB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BOB (BOB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOB tokenomikę, poznaj cenę tokena BOBna żywo!

Jak kupić BOB Chcesz dodać BOB (BOB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BOB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BOB na MEXC już teraz!

Historia ceny BOB (BOB) Analiza historii ceny BOB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BOB już teraz!

Prognoza ceny BOB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOB? Nasza strona z prognozami cen BOB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOB już teraz!

