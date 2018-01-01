Tokenomika BOBO (BOBO) Odkryj kluczowe informacje o BOBO (BOBO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o BOBO (BOBO) Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions. Oficjalna strona internetowa: https://www.bobothebear.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb90b2a35c65dbc466b04240097ca756ad2005295 Kup BOBO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa BOBO (BOBO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla BOBO (BOBO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.14M $ 24.14M $ 24.14M Całkowita podaż: $ 66.48T $ 66.48T $ 66.48T Podaż w obiegu: $ 66.13T $ 66.13T $ 66.13T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.19M $ 25.19M $ 25.19M Historyczne maksimum: $ 0.0000036 $ 0.0000036 $ 0.0000036 Historyczne minimum: $ 0.00000000004584169 $ 0.00000000004584169 $ 0.00000000004584169 Aktualna cena: $ 0.000000365 $ 0.000000365 $ 0.000000365 Dowiedz się więcej o cenie BOBO (BOBO)

Tokenomika BOBO (BOBO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki BOBO (BOBO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOBO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOBO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOBO tokenomikę, poznaj cenę tokena BOBOna żywo!

Jak kupić BOBO Chcesz dodać BOBO (BOBO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BOBO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BOBO na MEXC już teraz!

Historia ceny BOBO (BOBO) Analiza historii ceny BOBO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BOBO już teraz!

Prognoza ceny BOBO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOBO? Nasza strona z prognozami cen BOBO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOBO już teraz!

