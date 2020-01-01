Tokenomika EigenLayer (EIGEN) Odkryj kluczowe informacje o EigenLayer (EIGEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o EigenLayer (EIGEN) EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem. EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.eigenlayer.xyz/ Biała księga: https://docs.eigenlayer.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xec53bf9167f50cdeb3ae105f56099aaab9061f83 Kup EIGEN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa EigenLayer (EIGEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EigenLayer (EIGEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 584.28M $ 584.28M $ 584.28M Całkowita podaż: $ 1.75B $ 1.75B $ 1.75B Podaż w obiegu: $ 338.20M $ 338.20M $ 338.20M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.02B $ 3.02B $ 3.02B Historyczne maksimum: $ 5.66 $ 5.66 $ 5.66 Historyczne minimum: $ 0.6687837939049447 $ 0.6687837939049447 $ 0.6687837939049447 Aktualna cena: $ 1.7276 $ 1.7276 $ 1.7276 Dowiedz się więcej o cenie EigenLayer (EIGEN)

Tokenomika EigenLayer (EIGEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EigenLayer (EIGEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EIGEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EIGEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEIGEN tokenomikę, poznaj cenę tokena EIGENna żywo!

Jak kupić EIGEN Chcesz dodać EigenLayer (EIGEN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EIGEN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EIGEN na MEXC już teraz!

Historia ceny EigenLayer (EIGEN) Analiza historii ceny EIGEN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EIGEN już teraz!

Prognoza ceny EIGEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EIGEN? Nasza strona z prognozami cen EIGEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EIGEN już teraz!

