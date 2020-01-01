Tokenomika LayerZero (ZRO) Odkryj kluczowe informacje o LayerZero (ZRO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LayerZero (ZRO) LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a "blockchain of blockchains" that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner. LayerZero is an omnichain interoperability protocol designed for lightweight message passing across chains. LayerZero provides authentic and guaranteed message delivery with configurable trustlessness. It is a "blockchain of blockchains" that allows other blockchain networks to communicate directly and in a trustless manner. Oficjalna strona internetowa: https://layerzero.foundation/ Biała księga: https://layerzero.network/publications/LayerZero_Whitepaper_V2.1.0.pdf Block Explorer: https://layerzeroscan.com/

Tokenomika i analiza cenowa LayerZero (ZRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LayerZero (ZRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 499.67M $ 499.67M $ 499.67M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 247.98M $ 247.98M $ 247.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.02B $ 2.02B $ 2.02B Historyczne maksimum: $ 7.551 $ 7.551 $ 7.551 Historyczne minimum: $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 $ 1.502846156115591 Aktualna cena: $ 2.015 $ 2.015 $ 2.015

Tokenomika LayerZero (ZRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LayerZero (ZRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Historia ceny LayerZero (ZRO) Analiza historii ceny ZRO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny ZRO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZRO? Nasza strona z prognozami cen ZRO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

