Informacje o Zebec Network (ZBCN) ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders. ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders. Oficjalna strona internetowa: https://zebec.io/ Biała księga: https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper Block Explorer: https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU Kup ZBCN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Zebec Network (ZBCN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Zebec Network (ZBCN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 346.04M $ 346.04M $ 346.04M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 91.96B $ 91.96B $ 91.96B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 376.31M $ 376.31M $ 376.31M Historyczne maksimum: $ 0.0071973 $ 0.0071973 $ 0.0071973 Historyczne minimum: $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 Aktualna cena: $ 0.0037631 $ 0.0037631 $ 0.0037631 Dowiedz się więcej o cenie Zebec Network (ZBCN)

Tokenomika Zebec Network (ZBCN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Zebec Network (ZBCN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZBCN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZBCN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZBCN tokenomikę, poznaj cenę tokena ZBCNna żywo!

Historia ceny Zebec Network (ZBCN) Analiza historii ceny ZBCN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ZBCN już teraz!

Prognoza ceny ZBCN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZBCN? Nasza strona z prognozami cen ZBCN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZBCN już teraz!

