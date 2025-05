EIGEN

EigenLayer is a set of smart contracts on Ethereum that allows consensus layer Ether (ETH) and other stakers of ERC-20s to opt in to validating new software modules built on top of the Ethereum ecosystem.

NazwaEIGEN

PozycjaNo.136

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)52.42%

Podaż w obiegu304,179,530.81670123

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż1,727,718,329.875395

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum5.651838515776891,2024-12-17

Najniższa cena0.6687837939049447,2025-04-09

Publiczny blockchainETH

