APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO's Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

Oficjalna strona internetowa: http://apecoin.com/
Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4d224452801aced8b2f0aebe155379bb5d594381

Tokenomika i analiza cenowa ApeCoin (APE)

Kapitalizacja rynkowa: $ 397.10M
Całkowita podaż: $ 1.00B
Podaż w obiegu: $ 752.65M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 527.60M
Historyczne maksimum: $ 50
Historyczne minimum: $ 0.3544842084576708
Aktualna cena: $ 0.5276

Tokenomika ApeCoin (APE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki ApeCoin (APE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów APE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów APE.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

