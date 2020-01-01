Tokenomika MYX Finance (MYX) Odkryj kluczowe informacje o MYX Finance (MYX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MYX Finance (MYX) MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps. MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps. Oficjalna strona internetowa: https://app.myx.finance Biała księga: https://myxfinance.gitbook.io/myx Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xD82544bf0dfe8385eF8FA34D67e6e4940CC63e16 Kup MYX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MYX Finance (MYX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MYX Finance (MYX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.84B $ 1.84B $ 1.84B Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 197.11M $ 197.11M $ 197.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.32B $ 9.32B $ 9.32B Historyczne maksimum: $ 19.98 $ 19.98 $ 19.98 Historyczne minimum: $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 $ 0.04671661054199852 Aktualna cena: $ 9.31698 $ 9.31698 $ 9.31698 Dowiedz się więcej o cenie MYX Finance (MYX)

Tokenomika MYX Finance (MYX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MYX Finance (MYX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MYX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MYX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMYX tokenomikę, poznaj cenę tokena MYXna żywo!

Jak kupić MYX Chcesz dodać MYX Finance (MYX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MYX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MYX na MEXC już teraz!

Historia ceny MYX Finance (MYX) Analiza historii ceny MYX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MYX już teraz!

Prognoza ceny MYX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MYX? Nasza strona z prognozami cen MYX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MYX już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!