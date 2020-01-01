Tokenomika EARN M Rewards (EARNM) Odkryj kluczowe informacje o EARN M Rewards (EARNM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o EARN M Rewards (EARNM) The EARNM Loyalty Ecosystem is an earnings-focused ecosystem that enables Web2/Web3 participants from all socioeconomic backgrounds to find new and valuable ways to grow and prosper. By transforming the Smartphone into the EarnPhone, $EARNM empowers users with additional sources of income for completing every day tasks. Whether you're streaming music or trading crypto — $EARNM makes it easy to earn while using your phone. Oficjalna strona internetowa: https://www.earnm.com/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xaeb3DD897Ade187B9F9e4c491Bc7A81F69F7093E Kup EARNM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa EARN M Rewards (EARNM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla EARN M Rewards (EARNM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Historyczne maksimum: $ 0.06729 $ 0.06729 $ 0.06729 Historyczne minimum: $ 0.000311413576019732 $ 0.000311413576019732 $ 0.000311413576019732 Aktualna cena: $ 0.000415 $ 0.000415 $ 0.000415 Dowiedz się więcej o cenie EARN M Rewards (EARNM)

Tokenomika EARN M Rewards (EARNM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki EARN M Rewards (EARNM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów EARNM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów EARNM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszEARNM tokenomikę, poznaj cenę tokena EARNMna żywo!

Jak kupić EARNM Chcesz dodać EARN M Rewards (EARNM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu EARNM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować EARNM na MEXC już teraz!

Historia ceny EARN M Rewards (EARNM) Analiza historii ceny EARNM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny EARNM już teraz!

Prognoza ceny EARNM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać EARNM? Nasza strona z prognozami cen EARNM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena EARNM już teraz!

