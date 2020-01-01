Tokenomika SNX (SNX) Odkryj kluczowe informacje o SNX (SNX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SNX (SNX) Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset. Oficjalna strona internetowa: https://www.synthetix.io/ Biała księga: https://docs.synthetix.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/8cTNUtcV2ueC3royJ642uRnvTxorJAWLZc58gxAo7y56

Tokenomika i analiza cenowa SNX (SNX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SNX (SNX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 269.28M $ 269.28M $ 269.28M Całkowita podaż: $ 343.89M $ 343.89M $ 343.89M Podaż w obiegu: $ 343.47M $ 343.47M $ 343.47M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 266.47M $ 266.47M $ 266.47M Historyczne maksimum: $ 28.9291 $ 28.9291 $ 28.9291 Historyczne minimum: $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 Aktualna cena: $ 0.784 $ 0.784 $ 0.784 Dowiedz się więcej o cenie SNX (SNX)

Tokenomika SNX (SNX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SNX (SNX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SNX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSNX tokenomikę, poznaj cenę tokena SNXna żywo!

Jak kupić SNX Chcesz dodać SNX (SNX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SNX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SNX na MEXC już teraz!

Historia ceny SNX (SNX) Analiza historii ceny SNX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SNX już teraz!

Prognoza ceny SNX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SNX? Nasza strona z prognozami cen SNX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SNX już teraz!

