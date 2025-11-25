Tokenomika Cycle Network (CYC)

Tokenomika Cycle Network (CYC)

Odkryj kluczowe informacje o Cycle Network (CYC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:48:21 (UTC+8)
USD

Tokenomika i analiza cenowa Cycle Network (CYC)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cycle Network (CYC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M
Całkowita podaż:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Podaż w obiegu:
$ 153.70M
$ 153.70M$ 153.70M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 12.07M
$ 12.07M$ 12.07M
Historyczne maksimum:
$ 0.11942
$ 0.11942$ 0.11942
Historyczne minimum:
$ 0.012115914131937654
$ 0.012115914131937654$ 0.012115914131937654
Aktualna cena:
$ 0.01207
$ 0.01207$ 0.01207

Informacje o Cycle Network (CYC)

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Oficjalna strona internetowa:
https://www.cyclenetwork.io
Biała księga:
https://www.cyclenetwork.io/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5845684b49aEf79A5c0F887f50401C247dca7AC6

Tokenomika Cycle Network (CYC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Cycle Network (CYC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CYC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CYC.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCYC tokenomikę, poznaj cenę tokena CYCna żywo!

Jak kupić CYC

Chcesz dodać Cycle Network (CYC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu CYC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Cycle Network (CYC)

Analiza historii ceny CYC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny CYC

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CYC? Nasza strona z prognozami cen CYC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności