Tokenomika FIGHT (FIGHT) Odkryj kluczowe informacje o FIGHT (FIGHT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FIGHT (FIGHT) FIGHT is a meme coin on the Solana chain. FIGHT is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.hesaidfight.com Block Explorer: https://solscan.io/token/KMnDBXcPXoz6oMJW5XG4tXdwSWpmWEP2RQM1Uujpump Kup FIGHT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FIGHT (FIGHT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FIGHT (FIGHT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 502.40K $ 502.40K $ 502.40K Historyczne maksimum: $ 0.0605776 $ 0.0605776 $ 0.0605776 Historyczne minimum: $ 0.000107455764519988 $ 0.000107455764519988 $ 0.000107455764519988 Aktualna cena: $ 0.0005024 $ 0.0005024 $ 0.0005024 Dowiedz się więcej o cenie FIGHT (FIGHT)

Tokenomika FIGHT (FIGHT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FIGHT (FIGHT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FIGHT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FIGHT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFIGHT tokenomikę, poznaj cenę tokena FIGHTna żywo!

Jak kupić FIGHT Chcesz dodać FIGHT (FIGHT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FIGHT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FIGHT na MEXC już teraz!

Historia ceny FIGHT (FIGHT) Analiza historii ceny FIGHT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FIGHT już teraz!

Prognoza ceny FIGHT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FIGHT? Nasza strona z prognozami cen FIGHT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FIGHT już teraz!

