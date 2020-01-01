Tokenomika Ultiverse (ULTI) Odkryj kluczowe informacje o Ultiverse (ULTI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ultiverse (ULTI) Ultiverse is an AI-driven gaming production and publishing platform. Dedicated to transforming gaming experiences and boosting values, it builds an ecosystem and offers tools that enhance creation, engagement, and technological integration across different blockchains. Ultiverse is an AI-driven gaming production and publishing platform. Dedicated to transforming gaming experiences and boosting values, it builds an ecosystem and offers tools that enhance creation, engagement, and technological integration across different blockchains. Oficjalna strona internetowa: https://ultiverse.io Biała księga: https://docs.ultiverse.io Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x0e7779e698052f8fe56c415c3818fcf89de9ac6d Kup ULTI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ultiverse (ULTI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ultiverse (ULTI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.37M $ 10.37M $ 10.37M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 6.97B $ 6.97B $ 6.97B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.88M $ 14.88M $ 14.88M Historyczne maksimum: $ 0.12587 $ 0.12587 $ 0.12587 Historyczne minimum: $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 Aktualna cena: $ 0.001488 $ 0.001488 $ 0.001488 Dowiedz się więcej o cenie Ultiverse (ULTI)

Tokenomika Ultiverse (ULTI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ultiverse (ULTI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ULTI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ULTI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszULTI tokenomikę, poznaj cenę tokena ULTIna żywo!

Jak kupić ULTI Chcesz dodać Ultiverse (ULTI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ULTI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ULTI na MEXC już teraz!

Historia ceny Ultiverse (ULTI) Analiza historii ceny ULTI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ULTI już teraz!

Prognoza ceny ULTI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ULTI? Nasza strona z prognozami cen ULTI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ULTI już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!