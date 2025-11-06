GiełdaDEX+
Aktualna cena Cycle Network to 0.02257 USD. Śledź aktualizacje cen CYC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CYC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CYC

Informacje o cenie CYC

Czym jest CYC

Biała księga CYC

Oficjalna strona internetowa CYC

Tokenomika CYC

Prognoza cen CYC

Historia CYC

Przewodnik zakupowy CYC

Przelicznik CYC-fiat

CYC na spot

USDT-M Futures CYC

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Cycle Network

Cena Cycle Network(CYC)

Aktualna cena 1 CYC do USD:

$0.02262
$0.02262
+0.80%1D
USD
Cycle Network (CYC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:24:49 (UTC+8)

Informacje o cenie Cycle Network (CYC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02117
$ 0.02117
Minimum 24h
$ 0.02353
$ 0.02353
Maksimum 24h

$ 0.02117
$ 0.02117

$ 0.02353
$ 0.02353

$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152

$ 0.02241800781728334
$ 0.02241800781728334

+0.22%

+0.80%

-13.79%

-13.79%

Aktualna cena Cycle Network (CYC) wynosi $ 0.02257. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CYC wahał się między $ 0.02117 a $ 0.02353, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CYC w historii to $ 0.1190066848445152, a najniższy to $ 0.02241800781728334.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CYC zmieniły się o +0.22% w ciągu ostatniej godziny, o +0.80% w ciągu 24 godzin i o -13.79% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Cycle Network (CYC)

No.1529

$ 3.47M
$ 3.47M

$ 34.58K
$ 34.58K

$ 22.57M
$ 22.57M

153.70M
153.70M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

15.37%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Cycle Network wynosi $ 3.47M, przy $ 34.58K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CYC w obiegu wynosi 153.70M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.57M.

Historia ceny Cycle Network (CYC) – USD

Śledź zmiany ceny Cycle Network dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0001795+0.80%
30 Dni$ -0.02095-48.14%
60 dni$ -0.03614-61.56%
90 dni$ -0.03139-58.18%
Dzisiejsza zmiana ceny Cycle Network

DziśCYC odnotował zmianę $ +0.0001795 (+0.80%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Cycle Network

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.02095 (-48.14%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Cycle Network

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę CYC o $ -0.03614(-61.56%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Cycle Network

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.03139 (-58.18%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Cycle Network (CYC)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Cycle Network.

Co to jest Cycle Network (CYC)

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Cycle Network jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Cycle Network. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu CYC, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Cycle Network na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Cycle Network będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Cycle Network (w USD)

Jaka będzie wartość Cycle Network (CYC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Cycle Network (CYC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Cycle Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny Cycle Network!

Tokenomika Cycle Network (CYC)

Zrozumienie tokenomiki Cycle Network (CYC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CYCjuż teraz!

Jak kupić Cycle Network (CYC)

Szukasz jak kupić Cycle Network? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Cycle Network na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Cycle Network

Aby lepiej zrozumieć Cycle Network, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Cycle Network
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Cycle Network

Jaka jest dziś wartość Cycle Network (CYC)?
Aktualna cena CYC w USD wynosi 0.02257USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CYC do USD?
Aktualna cena CYC w USD wynosi $ 0.02257. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Cycle Network?
Kapitalizacja rynkowa dla CYC wynosi $ 3.47M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CYC w obiegu?
W obiegu CYC znajduje się 153.70M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CYC?
CYC osiąga ATH w wysokości 0.1190066848445152 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CYC?
CYC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02241800781728334 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CYC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CYC wynosi $ 34.58K USD.
Czy w tym roku CYC pójdzie wyżej?
CYC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CYC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:24:49 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

