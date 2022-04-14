Synapse (SYN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Synapse (SYN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Synapse (SYN) Informatie Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain Officiële website: https://synapseprotocol.com Whitepaper: https://docs.synapseprotocol.com/ Block explorer: https://etherscan.io/token/0x0f2D719407FdBeFF09D87557AbB7232601FD9F29 Koop nu SYN!

Synapse (SYN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Synapse (SYN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.80M $ 20.80M $ 20.80M Totale voorraad: $ 200.02M $ 200.02M $ 200.02M Circulerende voorraad: $ 185.20M $ 185.20M $ 185.20M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 28.09M $ 28.09M $ 28.09M Hoogste ooit: $ 5.199 $ 5.199 $ 5.199 Laagste ooit: $ 0.08414639000492928 $ 0.08414639000492928 $ 0.08414639000492928 Huidige prijs: $ 0.11234 $ 0.11234 $ 0.11234 Meer informatie over Synapse (SYN) prijs

Synapse (SYN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Synapse (SYN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SYN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SYN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SYN begrijpt, kun je de live prijs van SYN token verkennen!

Synapse (SYN) Prijsgeschiedenis Door de SYN prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de SYN prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van SYN Wil je weten waar je SYN naartoe gaat? Onze SYN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SYN token!

