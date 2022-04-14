Lorenzo Protocol (BANK) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Lorenzo Protocol (BANK), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Lorenzo Protocol (BANK) Informatie Lorenzo is an institutional-grade asset management platform that issues yield-bearing tokens backed by diverse underlying strategies, with two flagship products featuring BTC Liquid Staking Token stBTC powered by Babylon staking yields and wrapped BTC enzoBTC containing Lorenzo native yield and on-chain liquidity farming yields.
Officiële website: https://www.lorenzo-protocol.xyz Whitepaper: https://docs.lorenzo-protocol.xyz/ Block explorer: https://bscscan.com/token/0x3AeE7602b612de36088F3ffEd8c8f10E86EbF2bF

Lorenzo Protocol (BANK) Tokenomieen prijsanalyse
Marktkapitalisatie: $ 38.67M
Totale voorraad: $ 527.92M
Circulerende voorraad: $ 446.36M
FDV (volledig verwaterde waardering): $ 181.92M
Hoogste ooit: $ 0.11892
Laagste ooit: $ 0.018389388782512995
Huidige prijs: $ 0.08663

Lorenzo Protocol (BANK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Lorenzo Protocol (BANK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BANK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BANK tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BANK begrijpt, kun je de live prijs van BANK token verkennen!

Hoe koop je BANK? Wil je Lorenzo Protocol (BANK) toevoegen aan je portfolio? MEXC ondersteunt verschillende methoden om BANK te kopen, waaronder creditcards, bankoverschrijvingen en peer-to-peer handel. Of je nu een beginner of een professional bent, MEXC maakt het kopen van crypto eenvoudig en veilig. Leer nu hoe je BANK koopt op MEXC!

Lorenzo Protocol (BANK) Prijsgeschiedenis Door de BANK prijsgeschiedenis te analyseren, krijgen gebruikers inzicht in eerdere marktbewegingen, belangrijke ondersteunings-/weerstandsniveaus en volatiliteitspatronen. Of je nu de hoogste koersen ooit wilt volgen of trends wilt identificeren, historische gegevens vormen een cruciaal onderdeel van prijsvoorspellingen en technische analyses. Verken nu de BANK prijsgeschiedenis!

Prijsvoorspelling van BANK Wil je weten waar je BANK naartoe gaat? Onze BANK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BANK token!

