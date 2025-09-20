Web 3 Dollar (USD3) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.062 24 timer lav $ 1.064 24 timer høy All Time High $ 1.17 Laveste pris $ 0.939075 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -0.05% Prisendring (7D) +0.12%

Web 3 Dollar (USD3) sanntidsprisen er $1.063. I løpet av de siste 24 timene har USD3 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.062 og et toppnivå på $ 1.064, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USD3 er $ 1.17, mens den rekordlave prisen er $ 0.939075.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USD3 endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og +0.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Web 3 Dollar (USD3) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 39.31M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 39.31M Opplagsforsyning 36.98M Total forsyning 36,977,096.51707331

Nåværende markedsverdi på Web 3 Dollar er $ 39.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USD3 er 36.98M, med en total tilgang på 36977096.51707331. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.31M.