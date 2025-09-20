Dagens Web 3 Dollar livepris er 1.063 USD. Spor prisoppdateringer for USD3 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USD3 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Web 3 Dollar livepris er 1.063 USD. Spor prisoppdateringer for USD3 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USD3 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Web 3 Dollar Logo

Web 3 Dollar Pris (USD3)

Ikke oppført

1 USD3 til USD livepris:

$1.063
$1.063
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Web 3 Dollar (USD3) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:46:45 (UTC+8)

Web 3 Dollar (USD3) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.062
$ 1.062
24 timer lav
$ 1.064
$ 1.064
24 timer høy

$ 1.062
$ 1.062

$ 1.064
$ 1.064

$ 1.17
$ 1.17

$ 0.939075
$ 0.939075

-0.01%

-0.05%

+0.12%

+0.12%

Web 3 Dollar (USD3) sanntidsprisen er $1.063. I løpet av de siste 24 timene har USD3 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.062 og et toppnivå på $ 1.064, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USD3 er $ 1.17, mens den rekordlave prisen er $ 0.939075.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USD3 endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -0.05% over 24 timer og +0.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Web 3 Dollar (USD3) Markedsinformasjon

$ 39.31M
$ 39.31M

--
--

$ 39.31M
$ 39.31M

36.98M
36.98M

36,977,096.51707331
36,977,096.51707331

Nåværende markedsverdi på Web 3 Dollar er $ 39.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USD3 er 36.98M, med en total tilgang på 36977096.51707331. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.31M.

Web 3 Dollar (USD3) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Web 3 Dollar til USD ble $ -0.000562657619835.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Web 3 Dollar til USD ble $ +0.0040639553.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Web 3 Dollar til USD ble $ +0.0091216030.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Web 3 Dollar til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000562657619835-0.05%
30 dager$ +0.0040639553+0.38%
60 dager$ +0.0091216030+0.86%
90 dager$ 0--

Hva er Web 3 Dollar (USD3)

USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers. The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Web 3 Dollar (USD3) Ressurs

Offisiell nettside

Web 3 Dollar Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Web 3 Dollar (USD3) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Web 3 Dollar (USD3) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Web 3 Dollar.

Sjekk Web 3 Dollarprisprognosen nå!

USD3 til lokale valutaer

Web 3 Dollar (USD3) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Web 3 Dollar (USD3) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USD3 tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Web 3 Dollar (USD3)

Hvor mye er Web 3 Dollar (USD3) verdt i dag?
Live USD3 prisen i USD er 1.063 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USD3-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USD3 til USD er $ 1.063. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Web 3 Dollar?
Markedsverdien for USD3 er $ 39.31M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USD3?
Den sirkulerende forsyningen av USD3 er 36.98M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSD3 ?
USD3 oppnådde en ATH-pris på 1.17 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USD3?
USD3 så en ATL-pris på 0.939075 USD.
Hva er handelsvolumet til USD3?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USD3 er -- USD.
Vil USD3 gå høyere i år?
USD3 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USD3 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:46:45 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.