Web 3 Dollar (USD3) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Web 3 Dollar (USD3), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Web 3 Dollar (USD3) Informasjon USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers. The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables. Offisiell nettside: https://app.reserve.org/ethereum/token/0x0d86883faf4ffd7aeb116390af37746f45b6f378/overview Kjøp USD3 nå!

Web 3 Dollar (USD3) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Web 3 Dollar (USD3), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.31M Total forsyning: $ 36.99M Sirkulerende forsyning: $ 36.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.31M All-time high: $ 1.17 All-Time Low: $ 0.939075 Nåværende pris: $ 1.063

Web 3 Dollar (USD3) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Web 3 Dollar (USD3) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USD3 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USD3 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USD3s tokenomics, kan du utforske USD3 tokenets livepris!

