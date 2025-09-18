Dagens MYX Finance livepris er 11.77665 USD. Spor prisoppdateringer for MYX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MYX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MYX Finance livepris er 11.77665 USD. Spor prisoppdateringer for MYX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MYX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MYX

MYX Prisinformasjon

MYX teknisk dokument

MYX Offisiell nettside

MYX tokenomics

MYX Prisprognose

MYX-historikk

MYX Kjøpeguide

MYX-til-fiat-valutakonverter

MYX Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

MYX Finance Logo

MYX Finance Pris(MYX)

1 MYX til USD livepris:

$11.7929
$11.7929$11.7929
-22.21%1D
USD
MYX Finance (MYX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:24:54 (UTC+8)

MYX Finance (MYX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 11.65882
$ 11.65882$ 11.65882
24 timer lav
$ 15.67253
$ 15.67253$ 15.67253
24 timer høy

$ 11.65882
$ 11.65882$ 11.65882

$ 15.67253
$ 15.67253$ 15.67253

$ 19.01354447197708
$ 19.01354447197708$ 19.01354447197708

$ 0.04671661054199852
$ 0.04671661054199852$ 0.04671661054199852

-2.76%

-22.21%

-31.66%

-31.66%

MYX Finance (MYX) sanntidsprisen er $ 11.77665. I løpet av de siste 24 timene har MYX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 11.65882 og et toppnivå på $ 15.67253, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MYX er $ 19.01354447197708, mens den rekordlave prisen er $ 0.04671661054199852.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MYX endret seg med -2.76% i løpet av den siste timen, -22.21% over 24 timer og -31.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MYX Finance (MYX) Markedsinformasjon

No.44

$ 2.32B
$ 2.32B$ 2.32B

$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M

$ 11.78B
$ 11.78B$ 11.78B

197.11M
197.11M 197.11M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.71%

0.06%

BSC

Nåværende markedsverdi på MYX Finance er $ 2.32B, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.23M. Den sirkulerende forsyningen på MYX er 197.11M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.78B.

MYX Finance (MYX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene MYX Finance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -3.3670177-22.21%
30 dager$ +10.68279+976.61%
60 dager$ +11.69081+13,619.30%
90 dager$ +11.72143+21,226.78%
MYX Finance Prisendring i dag

I dag registrerte MYX en endring på $ -3.3670177 (-22.21%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

MYX Finance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +10.68279 (+976.61%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

MYX Finance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MYX en endring på $ +11.69081 (+13,619.30%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

MYX Finance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +11.72143+21,226.78% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for MYX Finance (MYX)?

Sjekk ut MYX Finance Prishistorikk-siden nå.

Hva er MYX Finance (MYX)

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

MYX Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MYX Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MYX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om MYX Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MYX Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MYX Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MYX Finance (MYX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MYX Finance (MYX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MYX Finance.

Sjekk MYX Financeprisprognosen nå!

MYX Finance (MYX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MYX Finance (MYX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MYX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MYX Finance (MYX)

Leter du etter hvordan du kjøperMYX Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MYX Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MYX til lokale valutaer

1 MYX Finance(MYX) til VND
309,902.54475
1 MYX Finance(MYX) til AUD
A$17.7827415
1 MYX Finance(MYX) til GBP
8.714721
1 MYX Finance(MYX) til EUR
10.0101525
1 MYX Finance(MYX) til USD
$11.77665
1 MYX Finance(MYX) til MYR
RM49.46193
1 MYX Finance(MYX) til TRY
487.2000105
1 MYX Finance(MYX) til JPY
¥1,731.16755
1 MYX Finance(MYX) til ARS
ARS$17,369.616618
1 MYX Finance(MYX) til RUB
979.81728
1 MYX Finance(MYX) til INR
1,037.4050985
1 MYX Finance(MYX) til IDR
Rp196,277.421489
1 MYX Finance(MYX) til KRW
16,470.82269
1 MYX Finance(MYX) til PHP
671.975649
1 MYX Finance(MYX) til EGP
￡E.567.163464
1 MYX Finance(MYX) til BRL
R$62.651778
1 MYX Finance(MYX) til CAD
C$16.1340105
1 MYX Finance(MYX) til BDT
1,433.689371
1 MYX Finance(MYX) til NGN
17,603.265354
1 MYX Finance(MYX) til COP
$46,002.5390625
1 MYX Finance(MYX) til ZAR
R.204.207111
1 MYX Finance(MYX) til UAH
486.611178
1 MYX Finance(MYX) til TZS
T.Sh.29,150.035146
1 MYX Finance(MYX) til VES
Bs1,919.59395
1 MYX Finance(MYX) til CLP
$11,246.70075
1 MYX Finance(MYX) til PKR
Rs3,342.684336
1 MYX Finance(MYX) til KZT
6,375.9960765
1 MYX Finance(MYX) til THB
฿374.8507695
1 MYX Finance(MYX) til TWD
NT$355.890363
1 MYX Finance(MYX) til AED
د.إ43.2203055
1 MYX Finance(MYX) til CHF
Fr9.3035535
1 MYX Finance(MYX) til HKD
HK$91.5045705
1 MYX Finance(MYX) til AMD
֏4,506.923955
1 MYX Finance(MYX) til MAD
.د.م106.225383
1 MYX Finance(MYX) til MXN
$216.3370605
1 MYX Finance(MYX) til SAR
ريال44.1624375
1 MYX Finance(MYX) til ETB
Br1,690.7736405
1 MYX Finance(MYX) til KES
KSh1,521.307647
1 MYX Finance(MYX) til JOD
د.أ8.34964485
1 MYX Finance(MYX) til PLN
42.631473
1 MYX Finance(MYX) til RON
лв50.875128
1 MYX Finance(MYX) til SEK
kr110.8182765
1 MYX Finance(MYX) til BGN
лв19.549239
1 MYX Finance(MYX) til HUF
Ft3,915.029526
1 MYX Finance(MYX) til CZK
243.4233555
1 MYX Finance(MYX) til KWD
د.ك3.59187825
1 MYX Finance(MYX) til ILS
39.2162445
1 MYX Finance(MYX) til BOB
Bs81.3766515
1 MYX Finance(MYX) til AZN
20.020305
1 MYX Finance(MYX) til TJS
SM110.229444
1 MYX Finance(MYX) til GEL
31.796955
1 MYX Finance(MYX) til AOA
Kz10,735.2408405
1 MYX Finance(MYX) til BHD
.د.ب4.43979705
1 MYX Finance(MYX) til BMD
$11.77665
1 MYX Finance(MYX) til DKK
kr74.7817275
1 MYX Finance(MYX) til HNL
L308.6659965
1 MYX Finance(MYX) til MUR
533.953311
1 MYX Finance(MYX) til NAD
$204.3248775
1 MYX Finance(MYX) til NOK
kr117.059901
1 MYX Finance(MYX) til NZD
$20.020305
1 MYX Finance(MYX) til PAB
B/.11.77665
1 MYX Finance(MYX) til PGK
K49.226397
1 MYX Finance(MYX) til QAR
ر.ق42.7492395
1 MYX Finance(MYX) til RSD
дин.1,174.603071
1 MYX Finance(MYX) til UZS
soʻm145,390.6346055
1 MYX Finance(MYX) til ALL
L971.102559
1 MYX Finance(MYX) til ANG
ƒ21.0802035
1 MYX Finance(MYX) til AWG
ƒ21.19797
1 MYX Finance(MYX) til BBD
$23.5533
1 MYX Finance(MYX) til BAM
KM19.549239
1 MYX Finance(MYX) til BIF
Fr35,153.30025
1 MYX Finance(MYX) til BND
$15.074112
1 MYX Finance(MYX) til BSD
$11.77665
1 MYX Finance(MYX) til JMD
$1,889.0924265
1 MYX Finance(MYX) til KHR
47,295.732999
1 MYX Finance(MYX) til KMF
Fr4,922.6397
1 MYX Finance(MYX) til LAK
256,014.1253145
1 MYX Finance(MYX) til LKR
Rs3,562.201092
1 MYX Finance(MYX) til MDL
L194.314725
1 MYX Finance(MYX) til MGA
Ar52,108.9676205
1 MYX Finance(MYX) til MOP
P94.3309665
1 MYX Finance(MYX) til MVR
180.182745
1 MYX Finance(MYX) til MWK
MK20,445.5598315
1 MYX Finance(MYX) til MZN
MT752.527935
1 MYX Finance(MYX) til NPR
Rs1,659.565518
1 MYX Finance(MYX) til PYG
84,108.8343
1 MYX Finance(MYX) til RWF
Fr17,064.36585
1 MYX Finance(MYX) til SBD
$96.56853
1 MYX Finance(MYX) til SCR
179.240613
1 MYX Finance(MYX) til SRD
$448.5725985
1 MYX Finance(MYX) til SVC
$103.0456875
1 MYX Finance(MYX) til SZL
L204.3248775
1 MYX Finance(MYX) til TMT
m41.218275
1 MYX Finance(MYX) til TND
د.ت34.2700515
1 MYX Finance(MYX) til TTD
$79.7279205
1 MYX Finance(MYX) til UGX
Sh41,312.4882
1 MYX Finance(MYX) til XAF
Fr6,571.3707
1 MYX Finance(MYX) til XCD
$31.796955
1 MYX Finance(MYX) til XOF
Fr6,571.3707
1 MYX Finance(MYX) til XPF
Fr1,189.44165
1 MYX Finance(MYX) til BWP
P156.864978
1 MYX Finance(MYX) til BZD
$23.6710665
1 MYX Finance(MYX) til CVE
$1,104.414237
1 MYX Finance(MYX) til DJF
Fr2,096.2437
1 MYX Finance(MYX) til DOP
$730.387833
1 MYX Finance(MYX) til DZD
د.ج1,525.782774
1 MYX Finance(MYX) til FJD
$26.4974625
1 MYX Finance(MYX) til GNF
Fr102,397.97175
1 MYX Finance(MYX) til GTQ
Q90.209139
1 MYX Finance(MYX) til GYD
$2,464.7350785
1 MYX Finance(MYX) til ISK
kr1,424.97465

MYX Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MYX Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell MYX Finance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om MYX Finance

Hvor mye er MYX Finance (MYX) verdt i dag?
Live MYX prisen i USD er 11.77665 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MYX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MYX til USD er $ 11.77665. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MYX Finance?
Markedsverdien for MYX er $ 2.32B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MYX?
Den sirkulerende forsyningen av MYX er 197.11M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMYX ?
MYX oppnådde en ATH-pris på 19.01354447197708 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MYX?
MYX så en ATL-pris på 0.04671661054199852 USD.
Hva er handelsvolumet til MYX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MYX er $ 3.23M USD.
Vil MYX gå høyere i år?
MYX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MYX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:24:54 (UTC+8)

MYX Finance (MYX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

MYX-til-USD-kalkulator

Beløp

MYX
MYX
USD
USD

1 MYX = 11.77665 USD

Handle MYX

MYXUSDC
$11.78003
$11.78003$11.78003
-22.25%
MYXUSDT
$11.7929
$11.7929$11.7929
-22.10%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker