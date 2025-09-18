Hva er MYX Finance (MYX)

MYX is a non‑custodial derivatives exchange that enables on‑chain trading of perpetual contracts for virtually any token with an existing AMM market. The protocol was introduced to lower the capital cost of providing liquidity, remove network‑related barriers for traders, and streamline the trading flow so that advanced derivatives are as accessible as spot swaps.

MYX Finance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere MYX Finance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk MYX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om MYX Finance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din MYX Finance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

MYX Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MYX Finance (MYX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MYX Finance (MYX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MYX Finance.

Sjekk MYX Financeprisprognosen nå!

MYX Finance (MYX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MYX Finance (MYX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MYX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe MYX Finance (MYX)

Leter du etter hvordan du kjøperMYX Finance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe MYX Finance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MYX til lokale valutaer

Prøv konverting

MYX Finance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av MYX Finance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om MYX Finance Hvor mye er MYX Finance (MYX) verdt i dag? Live MYX prisen i USD er 11.77665 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MYX-til-USD-pris? $ 11.77665 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MYX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for MYX Finance? Markedsverdien for MYX er $ 2.32B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MYX? Den sirkulerende forsyningen av MYX er 197.11M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMYX ? MYX oppnådde en ATH-pris på 19.01354447197708 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MYX? MYX så en ATL-pris på 0.04671661054199852 USD . Hva er handelsvolumet til MYX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MYX er $ 3.23M USD . Vil MYX gå høyere i år? MYX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MYX prisprognosen for en mer grundig analyse.

MYX Finance (MYX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?