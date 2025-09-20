UnlockProtocolToken (UP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00293543 $ 0.00293543 $ 0.00293543 24 timer lav $ 0.00301332 $ 0.00301332 $ 0.00301332 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00293543$ 0.00293543 $ 0.00293543 24 timer høy $ 0.00301332$ 0.00301332 $ 0.00301332 All Time High $ 0.084551$ 0.084551 $ 0.084551 Laveste pris $ 0.00262281$ 0.00262281 $ 0.00262281 Prisendring (1H) +0.11% Prisendring (1D) -1.26% Prisendring (7D) -34.28% Prisendring (7D) -34.28%

UnlockProtocolToken (UP) sanntidsprisen er $0.00297525. I løpet av de siste 24 timene har UP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00293543 og et toppnivå på $ 0.00301332, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UP er $ 0.084551, mens den rekordlave prisen er $ 0.00262281.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UP endret seg med +0.11% i løpet av den siste timen, -1.26% over 24 timer og -34.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UnlockProtocolToken (UP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 830.12K$ 830.12K $ 830.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Opplagsforsyning 279.01M 279.01M 279.01M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på UnlockProtocolToken er $ 830.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UP er 279.01M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.98M.