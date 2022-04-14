UnlockProtocolToken (UP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i UnlockProtocolToken (UP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

UnlockProtocolToken (UP) Informasjon Unlock is a protocol that developers, creators, and platforms can use to create onchain memberships and subscriptions. Unlock’s goal is to ease implementation and increase conversion from “users” to “members,” creating a much healthier monetization environment for the web. In short, Unlock is an open-source, collectively owned, community-governed, peer-to-peer system that creates time-based (potentially recurring) memberships. There are a number of interdependent components of Unlock. These are: Unlock Labs: The core team that created and currently maintains Unlock Protocol. Unlock Protocol: A suite of upgradable smart contracts that create memberships as NFTs. The Unlock Ecosystem: A community of creators, distributors, and consumers who share ownership of Unlock Protocol through their contributions using the protocol. Unlock DAO: A decentralized organization of token holders who govern and control Unlock Protocol. Unlock Protocol Foundation: A Cayman Islands Foundation whose purpose is to act in service of the Unlock ecosystem and DAO. Unlock Tools: Front-end convenience applications built by Unlock Labs to further sustainable innovation on Unlock Protocol. Unlock Labs created Unlock Protocol to provide an open, shared infrastructure for memberships that removes friction, increases conversion, enables scale, reduces costs, and evolves the web from a business model built on attention toward one based on membership. Offisiell nettside: https://unlock-protocol.com/ Teknisk dokument: https://docs.unlock-protocol.com/getting-started/what-is-unlock/litepaper Kjøp UP nå!

UnlockProtocolToken (UP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for UnlockProtocolToken (UP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 773.34K $ 773.34K $ 773.34K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 279.01M $ 279.01M $ 279.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.77M $ 2.77M $ 2.77M All-time high: $ 0.084551 $ 0.084551 $ 0.084551 All-Time Low: $ 0.00262281 $ 0.00262281 $ 0.00262281 Nåværende pris: $ 0.00277174 $ 0.00277174 $ 0.00277174 Lær mer om UnlockProtocolToken (UP) pris

UnlockProtocolToken (UP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak UnlockProtocolToken (UP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UPs tokenomics, kan du utforske UP tokenets livepris!

