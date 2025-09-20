ScPrime (SCP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.04299223 24 timer høy $ 0.04939532 All Time High $ 3.47 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.98% Prisendring (1D) -0.45% Prisendring (7D) +21.48%

ScPrime (SCP) sanntidsprisen er $0.04662759. I løpet av de siste 24 timene har SCP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04299223 og et toppnivå på $ 0.04939532, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCP er $ 3.47, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCP endret seg med -0.98% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og +21.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ScPrime (SCP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.62M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.62M Opplagsforsyning 56.21M Total forsyning 56,210,375.0

Nåværende markedsverdi på ScPrime er $ 2.62M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SCP er 56.21M, med en total tilgang på 56210375.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.62M.