ScPrime (SCP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ScPrime (SCP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ScPrime (SCP) Informasjon ScPrime is an enterprise-grade object storage cloud architecture based on sharing-economy at global scale to service large, unstructured data. Backup and disaster recovery for mid-market or small/medium enterprise is the first “go to market” with potential follow-ups to include surveillance footage, IoT, medical scanner images and more. Public cloud adoption is growing exponentially with the trend away from centralized architectures. This is the Distributed Datacenter. Offisiell nettside: https://scpri.me/ Kjøp SCP nå!

ScPrime (SCP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ScPrime (SCP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Total forsyning: $ 56.21M $ 56.21M $ 56.21M Sirkulerende forsyning: $ 56.21M $ 56.21M $ 56.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M All-time high: $ 3.47 $ 3.47 $ 3.47 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.04130298 $ 0.04130298 $ 0.04130298 Lær mer om ScPrime (SCP) pris

ScPrime (SCP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ScPrime (SCP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCPs tokenomics, kan du utforske SCP tokenets livepris!

SCP prisforutsigelse Vil du vite hvor SCP kan være på vei? Vår SCP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCP tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!