Basert på forutsigelsen din, kan ScPrime potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.042338 i 2025.

Basert på forutsigelsen din, kan ScPrime potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.044455 i 2026.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SCP for 2027 $ 0.046678 med en 10.25% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SCP for 2028 $ 0.049012 med en 15.76% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SCP for 2029 $ 0.051463 med en 21.55% vekstrate.

I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SCP for 2030 $ 0.054036 med en 27.63% vekstrate.

I 2040 kan prisen på ScPrime potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.088019.

I 2050 kan prisen på ScPrime potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.143374.