Rizz (RIZZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00045096 24 timer høy $ 0.00046815 All Time High $ 0.0144525 Laveste pris $ 0.00023792 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -3.19% Prisendring (7D) -13.13%

Rizz (RIZZ) sanntidsprisen er $0.00045223. I løpet av de siste 24 timene har RIZZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00045096 og et toppnivå på $ 0.00046815, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RIZZ er $ 0.0144525, mens den rekordlave prisen er $ 0.00023792.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RIZZ endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -3.19% over 24 timer og -13.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Rizz (RIZZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.22K$ 45.22K $ 45.22K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 45.22K$ 45.22K $ 45.22K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Rizz er $ 45.22K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RIZZ er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 45.22K.