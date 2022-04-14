Rizz (RIZZ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Rizz (RIZZ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Rizz (RIZZ) Informasjon $RIZZ I Charm and attract with effortless magnetism. RIZZ represents the ability to charm and attract with extensive magnetism. RIZZ is tokenized charisma and attractiveness. Rizz is a community driven project on the ethereum blockchain. Rizz is short for charisma and this project has plenty of it. Do you even have $rizz? Holders have grow by 50% since the CTO, same for our followers on X, market cap has also improved and content is being delivered, we’ve recently updated all our socials with the rebranding causing this increase. Roadmap is to growth the community and make the best and most memorable content to generate mass adaption Offisiell nettside: https://www.rizz.life/ Kjøp RIZZ nå!

Rizz (RIZZ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Rizz (RIZZ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 44.75K $ 44.75K $ 44.75K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 44.75K $ 44.75K $ 44.75K All-time high: $ 0.0144525 $ 0.0144525 $ 0.0144525 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00044754 $ 0.00044754 $ 0.00044754 Lær mer om Rizz (RIZZ) pris

Rizz (RIZZ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Rizz (RIZZ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RIZZ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RIZZ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RIZZs tokenomics, kan du utforske RIZZ tokenets livepris!

