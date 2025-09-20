Re Protocol reUSD (REUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.01 $ 1.01 $ 1.01 24 timer lav $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 24 timer høy 24 timer lav $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 24 timer høy $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 All Time High $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 Laveste pris $ 0.873393$ 0.873393 $ 0.873393 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) +0.91% Prisendring (7D) +0.88% Prisendring (7D) +0.88%

Re Protocol reUSD (REUSD) sanntidsprisen er $1.025. I løpet av de siste 24 timene har REUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.01 og et toppnivå på $ 1.029, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REUSD er $ 1.029, mens den rekordlave prisen er $ 0.873393.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REUSD endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, +0.91% over 24 timer og +0.88% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Re Protocol reUSD (REUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.88K$ 9.88K $ 9.88K Opplagsforsyning 9.65K 9.65K 9.65K Total forsyning 9,652.49 9,652.49 9,652.49

Nåværende markedsverdi på Re Protocol reUSD er $ 9.88K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REUSD er 9.65K, med en total tilgang på 9652.49. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.88K.