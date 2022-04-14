Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Re Protocol reUSD (REUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Re Protocol reUSD (REUSD) Informasjon Re Protocol (RE) is a blockchain-based platform that democratizes access to reinsurance risk by tokenizing exposure to insurance contracts. The protocol’s two deposit tokens—reUSD and reUSDe—let users choose between a principal-protected, fixed-yield product (reUSD, RF + 250 bps) or a risk-bearing, variable-yield option (reUSDe, up to ~23 % APR). Built on Ethereum, Avalanch, Arbitrum and Base, Re Protocol leverages decentralized underwriting pools to generate transparent, market-driven insurance returns. Governance and treasury functions are overseen by the Cayman-based Re Foundation to ensure regulatory compliance and capital efficiency. With integrations into DeFi ecosystems like Curve, Pendle, and Ethena, Re Protocol bridges traditional reinsurance markets and DeFi—opening institutional-grade risk diversification to crypto investors. Offisiell nettside: https://re.xyz Teknisk dokument: https://docs.re.xyz Kjøp REUSD nå!

Re Protocol reUSD (REUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Re Protocol reUSD (REUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.91K $ 9.91K $ 9.91K Total forsyning: $ 9.65K $ 9.65K $ 9.65K Sirkulerende forsyning: $ 9.65K $ 9.65K $ 9.65K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.91K $ 9.91K $ 9.91K All-time high: $ 1.029 $ 1.029 $ 1.029 All-Time Low: $ 0.873393 $ 0.873393 $ 0.873393 Nåværende pris: $ 1.027 $ 1.027 $ 1.027 Lær mer om Re Protocol reUSD (REUSD) pris

Re Protocol reUSD (REUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Re Protocol reUSD (REUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REUSDs tokenomics, kan du utforske REUSD tokenets livepris!

