Polly (POLLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00400037 $ 0.00400037 $ 0.00400037 24 timer lav $ 0.00542248 $ 0.00542248 $ 0.00542248 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00400037$ 0.00400037 $ 0.00400037 24 timer høy $ 0.00542248$ 0.00542248 $ 0.00542248 All Time High $ 0.01234714$ 0.01234714 $ 0.01234714 Laveste pris $ 0.00198855$ 0.00198855 $ 0.00198855 Prisendring (1H) -0.39% Prisendring (1D) -15.30% Prisendring (7D) -25.75% Prisendring (7D) -25.75%

Polly (POLLY) sanntidsprisen er $0.00451456. I løpet av de siste 24 timene har POLLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00400037 og et toppnivå på $ 0.00542248, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POLLY er $ 0.01234714, mens den rekordlave prisen er $ 0.00198855.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POLLY endret seg med -0.39% i løpet av den siste timen, -15.30% over 24 timer og -25.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Polly (POLLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Polly er $ 4.52M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POLLY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.52M.