Dagens Polly livepris er 0.00451456 USD. Spor prisoppdateringer for POLLY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Polly Pris (POLLY)

1 POLLY til USD livepris:

$0.00451456
$0.00451456
-15.30%1D
Polly (POLLY) Live prisdiagram
Polly (POLLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00400037
$ 0.00400037
24 timer lav
$ 0.00542248
$ 0.00542248
24 timer høy

$ 0.00400037
$ 0.00400037

$ 0.00542248
$ 0.00542248

$ 0.01234714
$ 0.01234714

$ 0.00198855
$ 0.00198855

-0.39%

-15.30%

-25.75%

-25.75%

Polly (POLLY) sanntidsprisen er $0.00451456. I løpet av de siste 24 timene har POLLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00400037 og et toppnivå på $ 0.00542248, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POLLY er $ 0.01234714, mens den rekordlave prisen er $ 0.00198855.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POLLY endret seg med -0.39% i løpet av den siste timen, -15.30% over 24 timer og -25.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Polly (POLLY) Markedsinformasjon

$ 4.52M
$ 4.52M

--
----

$ 4.52M
$ 4.52M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Polly er $ 4.52M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POLLY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.52M.

Polly (POLLY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Polly til USD ble $ -0.000815741724937964.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Polly til USD ble $ -0.0015358898.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Polly til USD ble $ -0.0019923222.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Polly til USD ble $ +0.0017327569709993377.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000815741724937964-15.30%
30 dager$ -0.0015358898-34.02%
60 dager$ -0.0019923222-44.13%
90 dager$ +0.0017327569709993377+62.29%

Hva er Polly (POLLY)

Polly is an independent, character-driven memecoin inspired by the emotional storytelling and meme power of Web3-native brands. While Polly draws aesthetic and narrative inspiration from Pengu and the broader Pudgy Penguins universe, this project has no official affiliation with Pudgy Penguins or its parent company. Polly stands on her own as a symbol of resilience, warmth, and community-driven energy. As a memecoin, she blends cultural relevance with viral charm—designed to appeal to both crypto natives and newcomers alike. The project is focused on building a fun, supportive, and emotionally resonant community while carving out its own lane in the meme economy through digital expression, storytelling, and collective vibes.

Polly (POLLY) Ressurs

Polly Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Polly (POLLY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Polly (POLLY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Polly.

Sjekk Pollyprisprognosen nå!

POLLY til lokale valutaer

Polly (POLLY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Polly (POLLY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om POLLY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Polly (POLLY)

Hvor mye er Polly (POLLY) verdt i dag?
Live POLLY prisen i USD er 0.00451456 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende POLLY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på POLLY til USD er $ 0.00451456. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Polly?
Markedsverdien for POLLY er $ 4.52M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av POLLY?
Den sirkulerende forsyningen av POLLY er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPOLLY ?
POLLY oppnådde en ATH-pris på 0.01234714 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på POLLY?
POLLY så en ATL-pris på 0.00198855 USD.
Hva er handelsvolumet til POLLY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for POLLY er -- USD.
Vil POLLY gå høyere i år?
POLLY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut POLLY prisprognosen for en mer grundig analyse.
