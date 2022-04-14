Polly (POLLY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Polly (POLLY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Polly (POLLY) Informasjon Polly is an independent, character-driven memecoin inspired by the emotional storytelling and meme power of Web3-native brands. While Polly draws aesthetic and narrative inspiration from Pengu and the broader Pudgy Penguins universe, this project has no official affiliation with Pudgy Penguins or its parent company. Polly stands on her own as a symbol of resilience, warmth, and community-driven energy. As a memecoin, she blends cultural relevance with viral charm—designed to appeal to both crypto natives and newcomers alike. The project is focused on building a fun, supportive, and emotionally resonant community while carving out its own lane in the meme economy through digital expression, storytelling, and collective vibes. Offisiell nettside: https://pollyabstract.xyz/

Polly (POLLY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Polly (POLLY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.19M $ 3.19M $ 3.19M All-time high: $ 0.01234714 $ 0.01234714 $ 0.01234714 All-Time Low: $ 0.00198855 $ 0.00198855 $ 0.00198855 Nåværende pris: $ 0.0031851 $ 0.0031851 $ 0.0031851

Polly (POLLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Polly (POLLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POLLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POLLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår POLLYs tokenomics, kan du utforske POLLY tokenets livepris!

