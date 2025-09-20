NORMIE (NORMIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00133964 $ 0.00133964 $ 0.00133964 24 timer lav $ 0.00137131 $ 0.00137131 $ 0.00137131 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00133964$ 0.00133964 $ 0.00133964 24 timer høy $ 0.00137131$ 0.00137131 $ 0.00137131 All Time High $ 0.219147$ 0.219147 $ 0.219147 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.32% Prisendring (1D) -1.79% Prisendring (7D) -13.50% Prisendring (7D) -13.50%

NORMIE (NORMIE) sanntidsprisen er $0.0013467. I løpet av de siste 24 timene har NORMIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00133964 og et toppnivå på $ 0.00137131, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NORMIE er $ 0.219147, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NORMIE endret seg med -0.32% i løpet av den siste timen, -1.79% over 24 timer og -13.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

NORMIE (NORMIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Opplagsforsyning 974.57M 974.57M 974.57M Total forsyning 974,571,159.6625649 974,571,159.6625649 974,571,159.6625649

Nåværende markedsverdi på NORMIE er $ 1.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på NORMIE er 974.57M, med en total tilgang på 974571159.6625649. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.31M.