NORMIE (NORMIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i NORMIE (NORMIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

NORMIE (NORMIE) Informasjon On a misson to onboard the next 100,000 normies to Base. The Base chain features are spot-on for getting our mission done. We are talking about +1B of new people, +1B$ of fresh buying power. We aim to be the final meeting point of all the normies out there. Offisiell nettside: https://www.normiebase.com Kjøp NORMIE nå!

NORMIE (NORMIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for NORMIE (NORMIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.15M Total forsyning: $ 974.57M Sirkulerende forsyning: $ 974.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.15M All-time high: $ 0.219147 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00118456

NORMIE (NORMIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak NORMIE (NORMIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NORMIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NORMIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NORMIEs tokenomics, kan du utforske NORMIE tokenets livepris!

