Nirvana ANA pris i dag

Sanntids Nirvana ANA (ANA) pris i dag er $ 3.97, med en 3.30% endring de siste 24 timene. Nåværende ANA til USD konverteringssats er $ 3.97 per ANA.

Nirvana ANA rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 31,198,328, med en sirkulerende forsyning på 7.86M ANA. I løpet av de siste 24 timene ANA har den blitt handlet mellom $ 3.9(laveste) og $ 4.1 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 5.22, mens tidenes laveste notering var $ 3.9.

Kortsiktig har ANA beveget seg -0.01% i løpet av den siste timen og -3.44% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Nirvana ANA (ANA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.20M$ 31.20M $ 31.20M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.20M$ 31.20M $ 31.20M Opplagsforsyning 7.86M 7.86M 7.86M Total forsyning 7,861,263.303886 7,861,263.303886 7,861,263.303886

Nåværende markedsverdi på Nirvana ANA er $ 31.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ANA er 7.86M, med en total tilgang på 7861263.303886. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.20M.