UCN pris i dag

Sanntids UCN (UCN) pris i dag er $ 1,577.9, med en 0.19% endring de siste 24 timene. Nåværende UCN til USD konverteringssats er $ 1,577.9 per UCN.

UCN rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- UCN. I løpet av de siste 24 timene UCN har den blitt handlet mellom $ 1,574(laveste) og $ 1,578 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har UCN beveget seg -0.01% i løpet av den siste timen og +2.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 5.94M.

UCN (UCN) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M Fullt utvannet markedsverdi $ 157.79M$ 157.79M $ 157.79M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 100,000 100,000 100,000 Offentlig blokkjede UCHAIN

Nåværende markedsverdi på UCN er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 5.94M. Den sirkulerende forsyningen på UCN er --, med en total tilgang på 100000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 157.79M.