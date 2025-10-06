BNBird pris i dag

Sanntids BNBird (BIRD) pris i dag er $ 0.0000037, med en 2.63% endring de siste 24 timene. Nåværende BIRD til USD konverteringssats er $ 0.0000037 per BIRD.

BNBird rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- BIRD. I løpet av de siste 24 timene BIRD har den blitt handlet mellom $ 0.0000026(laveste) og $ 0.0000082 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har BIRD beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -99.44% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 19.23K.

BNBird (BIRD) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 19.23K$ 19.23K $ 19.23K Fullt utvannet markedsverdi $ 3.70K$ 3.70K $ 3.70K Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på BNBird er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 19.23K. Den sirkulerende forsyningen på BIRD er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.70K.