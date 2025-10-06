SQUADBOOM pris i dag

Sanntids SQUADBOOM (SBM) pris i dag er $ 0.00000001779, med en 45.51% endring de siste 24 timene. Nåværende SBM til USD konverteringssats er $ 0.00000001779 per SBM.

SQUADBOOM rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- SBM. I løpet av de siste 24 timene SBM har den blitt handlet mellom $ 0.00000001701(laveste) og $ 0.000000118 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har SBM beveget seg +4.34% i løpet av den siste timen og -99.94% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.12M.

SQUADBOOM (SBM) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Fullt utvannet markedsverdi $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 100,000,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

