Power Protocol Pris(POWER)
Sanntids Power Protocol (POWER) pris i dag er $ 0.11041, med en 120.82% endring de siste 24 timene. Nåværende POWER til USD konverteringssats er $ 0.11041 per POWER.
Power Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23.19M, med en sirkulerende forsyning på 210.00M POWER. I løpet av de siste 24 timene POWER har den blitt handlet mellom $ 0.05(laveste) og $ 0.18 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.
Kortsiktig har POWER beveget seg +1.10% i løpet av den siste timen og +120.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 305.34K.
21.00%
ETH
Nåværende markedsverdi på Power Protocol er $ 23.19M, med et 24-timers handelsvolum på $ 305.34K. Den sirkulerende forsyningen på POWER er 210.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 110.41M.
+1.10%
+120.82%
+120.82%
+120.82%
Spor prisendringene Power Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ +0.06041
|+120.82%
|30 dager
|$ +0.06041
|+120.82%
|60 dager
|$ +0.06041
|+120.82%
|90 dager
|$ +0.06041
|+120.82%
I dag registrerte POWER en endring på $ +0.06041 (+120.82%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.06041 (+120.82%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
Ved å utvide visningen til 60 dager, så POWER en endring på $ +0.06041 (+120.82%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.06041+120.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Power Protocol (POWER)?
Sjekk ut Power Protocol Prishistorikk-siden nå.
I 2040 kan prisen på Power Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
Power is the unified economic and infrastructure layer powering a new generation of consumer apps, games, and on-chain entertainment experiences. Its core features combine scalable technology, proven user adoption, and an extensible token model that allows multiple applications to share one cohesive economy.
For en mer dyptgående forståelse av Power Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:
Beløp
1 POWER = 0.11041 USD