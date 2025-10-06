BørsDEX+
Sanntidspris for Power Protocol er i dag 0.11041 USD.POWER markedsverdien er 23,186,100 USD.

Power Protocol (POWER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-12-05 23:49:18 (UTC+8)

Power Protocol pris i dag

Sanntids Power Protocol (POWER) pris i dag er $ 0.11041, med en 120.82% endring de siste 24 timene. Nåværende POWER til USD konverteringssats er $ 0.11041 per POWER.

Power Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23.19M, med en sirkulerende forsyning på 210.00M POWER. I løpet av de siste 24 timene POWER har den blitt handlet mellom $ 0.05(laveste) og $ 0.18 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har POWER beveget seg +1.10% i løpet av den siste timen og +120.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 305.34K.

Power Protocol (POWER) Markedsinformasjon

$ 23.19M
$ 23.19M$ 23.19M

$ 305.34K
$ 305.34K$ 305.34K

$ 110.41M
$ 110.41M$ 110.41M

210.00M
210.00M 210.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Power Protocol er $ 23.19M, med et 24-timers handelsvolum på $ 305.34K. Den sirkulerende forsyningen på POWER er 210.00M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 110.41M.

Power Protocol prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.05
$ 0.05$ 0.05
24 timer lav
$ 0.18
$ 0.18$ 0.18
24 timer høy

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

$ 0.18
$ 0.18$ 0.18

--
----

--
----

+1.10%

+120.82%

+120.82%

+120.82%

Power Protocol (POWER) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Power Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.06041+120.82%
30 dager$ +0.06041+120.82%
60 dager$ +0.06041+120.82%
90 dager$ +0.06041+120.82%
Power Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte POWER en endring på $ +0.06041 (+120.82%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Power Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.06041 (+120.82%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Power Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så POWER en endring på $ +0.06041 (+120.82%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Power Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.06041+120.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Power Protocol (POWER)?

Sjekk ut Power Protocol Prishistorikk-siden nå.

Prisforutsigelse for Power Protocol

Power Protocol (POWER) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på POWER for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Power Protocol (POWER) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Power Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Vil du vite hva prisen for Power Protocol vil nå i 2025–2026? Gå til siden vår om prisforutsigelser for POWER prisforutsigelser for årene 2025–2026 ved å klikke på Power Protocol prisforutsigelser.

Hvordan kjøpe og investere i Power Protocol

Klar til å komme i gang med Power Protocol? Kjøp av POWER er raskt og nybegynnervennlig på MEXC. Du kan begynne å handle umiddelbart når du har gjort ditt første kjøp. For å lære mer, sjekk ut vår fullstendige veiledning om hvordan du kjøper Power Protocol. Nedenfor finner du en rask oversikt i fem trinn som hjelper deg med å starte Power Protocol (POWER) kjøpsreisen din.

Trinn 1

Registrer deg for en konto og fullfør KYC

Først, registrer deg for en konto og fullfør KYC på MEXC. Du kan gjøre det på MEXCs offisielle nettsted eller MEXC-appen ved å bruke ditt telefonnummer eller e-postadresse.
Trinn 2

Legg til USDT, USDC eller USDE i lommeboken din

USDT, USDC og USDE kan handles på MEXC. Du kan kjøpe USDT, USDC og USDE via bankoverføring, OTC eller P2P-handel.
Trinn 3

Gå til siden for spothandel

På MEXC-nettstedet klikker du på Spot i topplinjen og søker etter dine foretrukne tokens.
Trinn 4

Velg dine tokens

Med over -- tokens tilgjengelig, kan du enkelt kjøpe Bitcoin, Ethereum og populære tokens.
Trinn 5

Fullfør kjøpet ditt

Skriv inn antall tokens eller tilsvarende i din lokale valuta. Klikk på Kjøp, så vil Power Protocol umiddelbart bli kreditert lommeboken din.
Hvordan kjøpe Power Protocol (POWER) Guide

Hva kan du gjøre med Power Protocol

Hva er Power Protocol (POWER)

Power is the unified economic and infrastructure layer powering a new generation of consumer apps, games, and on-chain entertainment experiences. Its core features combine scalable technology, proven user adoption, and an extensible token model that allows multiple applications to share one cohesive economy.

Power Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Power Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Power Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Power Protocol

Hvor mye vil 1 Power Protocol være verdt i 2030?
Hvis Power Protocol skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Power Protocol priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-12-05 23:49:18 (UTC+8)

Power Protocol (POWER) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
12-05 20:29:54Valutapolitikk
Bank of Japan's December Rate Hike Reaches High Consensus, Highest Interest Rate in 30 Years About to Land
12-05 15:24:33Bransjeoppdateringer
Solana Co-founder: Total Crypto Market Cap Will Continue to Rise, Eventually Becoming a Battle for Blockchain Market Share
12-04 09:24:58Bransjeoppdateringer
Crypto Market Rally Returns, ETF Capital Inflows Reach $1.1 Billion, Hitting a 7-Week High
12-03 18:46:22Valutapolitikk
UK New Legislation: Cryptocurrencies Incorporated into "Personal Property" Protection System
12-03 10:11:55Bransjeoppdateringer
Crypto Market Shows Rebound with Widespread Gains, SUI and PENGU Up Over 20%
12-03 06:23:37Bransjeoppdateringer
$376 million liquidated across the market in the past 24 hours, mainly short positions

