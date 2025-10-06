Power Protocol pris i dag

Sanntids Power Protocol (POWER) pris i dag er $ 0.11041, med en 120.82% endring de siste 24 timene. Nåværende POWER til USD konverteringssats er $ 0.11041 per POWER.

Power Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23.19M, med en sirkulerende forsyning på 210.00M POWER. I løpet av de siste 24 timene POWER har den blitt handlet mellom $ 0.05(laveste) og $ 0.18 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har POWER beveget seg +1.10% i løpet av den siste timen og +120.82% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 305.34K.

Power Protocol (POWER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.19M$ 23.19M $ 23.19M Volum (24 timer) $ 305.34K$ 305.34K $ 305.34K Fullt utvannet markedsverdi $ 110.41M$ 110.41M $ 110.41M Opplagsforsyning 210.00M 210.00M 210.00M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 21.00% Offentlig blokkjede ETH

