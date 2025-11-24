Hva er ANA

Nirvana ANA (ANA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Nirvana ANA (ANA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Nirvana ANA (ANA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Nirvana ANA (ANA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 31.07M $ 31.07M $ 31.07M Total forsyning: $ 7.87M $ 7.87M $ 7.87M Sirkulerende forsyning: $ 7.87M $ 7.87M $ 7.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.07M $ 31.07M $ 31.07M All-time high: $ 5.22 $ 5.22 $ 5.22 All-Time Low: $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 Nåværende pris: $ 3.95 $ 3.95 $ 3.95 Lær mer om Nirvana ANA (ANA) pris Kjøp ANA nå!

Nirvana ANA (ANA) Informasjon Offisiell nettside: https://www.nirvana.finance/

Nirvana ANA (ANA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Nirvana ANA (ANA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ANA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ANA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ANAs tokenomics, kan du utforske ANA tokenets livepris!

ANA prisforutsigelse Vil du vite hvor ANA kan være på vei? Vår ANA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ANA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!