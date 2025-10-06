Codatta pris i dag

Sanntids Codatta (XNY) pris i dag er $ 0.003422, med en 2.11% endring de siste 24 timene. Nåværende XNY til USD konverteringssats er $ 0.003422 per XNY.

Codatta rangerer for tiden som #1075 etter markedsverdi på $ 8.56M, med en sirkulerende forsyning på 2.50B XNY. I løpet av de siste 24 timene XNY har den blitt handlet mellom $ 0.003355(laveste) og $ 0.003564 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.028917157801932714, mens tidenes laveste notering var $ 0.002007819087959233.

Kortsiktig har XNY beveget seg -0.56% i løpet av den siste timen og -19.62% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 72.38K.

Codatta (XNY) Markedsinformasjon

Rangering No.1075 Markedsverdi $ 8.56M$ 8.56M $ 8.56M Volum (24 timer) $ 72.38K$ 72.38K $ 72.38K Fullt utvannet markedsverdi $ 34.22M$ 34.22M $ 34.22M Opplagsforsyning 2.50B 2.50B 2.50B Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Opplagsforsyning 25.00% Offentlig blokkjede BSC

