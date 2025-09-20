MetaCene (MAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00533681 $ 0.00533681 $ 0.00533681 24 timer lav $ 0.00542887 $ 0.00542887 $ 0.00542887 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00533681$ 0.00533681 $ 0.00533681 24 timer høy $ 0.00542887$ 0.00542887 $ 0.00542887 All Time High $ 0.143686$ 0.143686 $ 0.143686 Laveste pris $ 0.00361995$ 0.00361995 $ 0.00361995 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -1.59% Prisendring (7D) -4.49% Prisendring (7D) -4.49%

MetaCene (MAK) sanntidsprisen er $0.00533791. I løpet av de siste 24 timene har MAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00533681 og et toppnivå på $ 0.00542887, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MAK er $ 0.143686, mens den rekordlave prisen er $ 0.00361995.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MAK endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -1.59% over 24 timer og -4.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MetaCene (MAK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.85M$ 2.85M $ 2.85M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.34M$ 5.34M $ 5.34M Opplagsforsyning 533.95M 533.95M 533.95M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MetaCene er $ 2.85M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MAK er 533.95M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.34M.