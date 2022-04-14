MetaCene (MAK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MetaCene (MAK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MetaCene (MAK) Informasjon MetaCene is a next-gen Meta-MMO platform pioneering player-centric entertainment, governance and co-creation, unfolding in an unparalleled apocalyptic open world with robust economy. At the same time, as the pioneering and leading Serverfi project, MetaCene has developed a Serverfi system - Realms focused on connections of game servers and NFT ownership, facilitating decentralized distribution and management. Led by a gaming industry pioneer, boasts a stellar development team and advisory board featuring veterans from renowned companies like Blizzard and Tencent, with endorsements from metaverse expert Seb and influential investors like Kaifu Lee and David Brevik, poised to revolutionize the gaming and metaverse landscape. Backed by Folius Venture, Animoca, Spartan, Mantle, SevenX, Hashglobal, Mixmarvel, Wemade, Emurgo, Comma3 and other investors in last two rounds, MetaCene experienced rapid growth in community and improvement on product design. MetaCene features top-tier game attributes and innovative gameplay mechanics. It has successfully onboarded over 27,000 players and 500,000+ ecosystem users across its last three testing phases. Offisiell nettside: https://www.metacene.io/ Kjøp MAK nå!

MetaCene (MAK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MetaCene (MAK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 533.95M $ 533.95M $ 533.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.24M $ 5.24M $ 5.24M All-time high: $ 0.143686 $ 0.143686 $ 0.143686 All-Time Low: $ 0.00361995 $ 0.00361995 $ 0.00361995 Nåværende pris: $ 0.00524222 $ 0.00524222 $ 0.00524222 Lær mer om MetaCene (MAK) pris

MetaCene (MAK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MetaCene (MAK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MAK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MAK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MAKs tokenomics, kan du utforske MAK tokenets livepris!

MAK prisforutsigelse Vil du vite hvor MAK kan være på vei? Vår MAK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MAK tokenets prisforutsigelse nå!

