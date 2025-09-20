lou (LOU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00779303$ 0.00779303 $ 0.00779303 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -3.79% Prisendring (7D) -5.37% Prisendring (7D) -5.37%

lou (LOU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LOU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOU er $ 0.00779303, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOU endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -3.79% over 24 timer og -5.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

lou (LOU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 469.95K$ 469.95K $ 469.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 469.95K$ 469.95K $ 469.95K Opplagsforsyning 999.93M 999.93M 999.93M Total forsyning 999,931,765.01443 999,931,765.01443 999,931,765.01443

Nåværende markedsverdi på lou er $ 469.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOU er 999.93M, med en total tilgang på 999931765.01443. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 469.95K.