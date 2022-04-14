lou (LOU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i lou (LOU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

lou (LOU) Informasjon lou is a token about a dog wearing a hat. Popularized by the famous ‘Wif’ dog, it was created on pump.fun and launched fairly. lou has created a community full of support that gathered to push this project from the ground up. The coin joins the ranks of other top dog memes by having such a strong community pushing it daily. This is a meme coin like any other meme coin that will last the test of time. Offisiell nettside: https://www.loucoinonsol.com/ Kjøp LOU nå!

lou (LOU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for lou (LOU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 409.70K $ 409.70K $ 409.70K Total forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Sirkulerende forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 409.70K $ 409.70K $ 409.70K All-time high: $ 0.00779303 $ 0.00779303 $ 0.00779303 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00040978 $ 0.00040978 $ 0.00040978 Lær mer om lou (LOU) pris

lou (LOU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak lou (LOU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOUs tokenomics, kan du utforske LOU tokenets livepris!

