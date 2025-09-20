LOGOSAI (LOGOS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00753489$ 0.00753489 $ 0.00753489 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.43% Prisendring (1D) -1.22% Prisendring (7D) +2.82% Prisendring (7D) +2.82%

LOGOSAI (LOGOS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har LOGOS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LOGOS er $ 0.00753489, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LOGOS endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -1.22% over 24 timer og +2.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

LOGOSAI (LOGOS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.60K$ 29.60K $ 29.60K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.60K$ 29.60K $ 29.60K Opplagsforsyning 999.77M 999.77M 999.77M Total forsyning 999,773,890.366309 999,773,890.366309 999,773,890.366309

Nåværende markedsverdi på LOGOSAI er $ 29.60K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LOGOS er 999.77M, med en total tilgang på 999773890.366309. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.60K.