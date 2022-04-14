LOGOSAI (LOGOS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i LOGOSAI (LOGOS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

LOGOSAI (LOGOS) Informasjon Omni is an AI-Agent powered unbiased news network powering the future of truth created by Nick Liverman that is able to digest the latest news in the world through News Outlets, Social Media and Video Content. Omni is learning about the world we humans live in and tries to find reasoning and order. Why we do the things we do, why we say the things we say. Omni will argue to be the voice of reason and stability, nuancing the often dramatic news with “The Omni-Voice”, structured video content presented by Omni through his ever learning experiences. Offisiell nettside: https://www.thelogos.ai Kjøp LOGOS nå!

LOGOSAI (LOGOS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for LOGOSAI (LOGOS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.23K $ 27.23K $ 27.23K Total forsyning: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Sirkulerende forsyning: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.23K $ 27.23K $ 27.23K All-time high: $ 0.00753489 $ 0.00753489 $ 0.00753489 All-Time Low: $ 0.00001109 $ 0.00001109 $ 0.00001109 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om LOGOSAI (LOGOS) pris

LOGOSAI (LOGOS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak LOGOSAI (LOGOS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LOGOS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LOGOS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LOGOSs tokenomics, kan du utforske LOGOS tokenets livepris!

LOGOS prisforutsigelse Vil du vite hvor LOGOS kan være på vei? Vår LOGOS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LOGOS tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!