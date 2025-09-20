Karbo (KRB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03662349 $ 0.03662349 $ 0.03662349 24 timer lav $ 0.03695021 $ 0.03695021 $ 0.03695021 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03662349$ 0.03662349 $ 0.03662349 24 timer høy $ 0.03695021$ 0.03695021 $ 0.03695021 All Time High $ 1.46$ 1.46 $ 1.46 Laveste pris $ 0.00661346$ 0.00661346 $ 0.00661346 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.86% Prisendring (7D) -0.84% Prisendring (7D) -0.84%

Karbo (KRB) sanntidsprisen er $0.03694948. I løpet av de siste 24 timene har KRB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03662349 og et toppnivå på $ 0.03695021, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KRB er $ 1.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.00661346.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KRB endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.86% over 24 timer og -0.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Karbo (KRB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 373.96K$ 373.96K $ 373.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 373.96K$ 373.96K $ 373.96K Opplagsforsyning 10.12M 10.12M 10.12M Total forsyning 10,120,880.74988404 10,120,880.74988404 10,120,880.74988404

Nåværende markedsverdi på Karbo er $ 373.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KRB er 10.12M, med en total tilgang på 10120880.74988404. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 373.96K.