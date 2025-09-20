Dagens Karbo livepris er 0.03694948 USD. Spor prisoppdateringer for KRB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KRB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Karbo livepris er 0.03694948 USD. Spor prisoppdateringer for KRB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk KRB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Karbo Pris (KRB)

1 KRB til USD livepris:

$0.03695002
$0.03695002$0.03695002
+0.80%1D
Karbo (KRB) Live prisdiagram
Karbo (KRB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03662349
$ 0.03662349$ 0.03662349
24 timer lav
$ 0.03695021
$ 0.03695021$ 0.03695021
24 timer høy

$ 0.03662349
$ 0.03662349$ 0.03662349

$ 0.03695021
$ 0.03695021$ 0.03695021

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 0.00661346
$ 0.00661346$ 0.00661346

-0.00%

+0.86%

-0.84%

-0.84%

Karbo (KRB) sanntidsprisen er $0.03694948. I løpet av de siste 24 timene har KRB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03662349 og et toppnivå på $ 0.03695021, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KRB er $ 1.46, mens den rekordlave prisen er $ 0.00661346.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KRB endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.86% over 24 timer og -0.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Karbo (KRB) Markedsinformasjon

$ 373.96K
$ 373.96K$ 373.96K

--
----

$ 373.96K
$ 373.96K$ 373.96K

10.12M
10.12M 10.12M

10,120,880.74988404
10,120,880.74988404 10,120,880.74988404

Nåværende markedsverdi på Karbo er $ 373.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KRB er 10.12M, med en total tilgang på 10120880.74988404. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 373.96K.

Karbo (KRB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Karbo til USD ble $ +0.00031428.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Karbo til USD ble $ +0.0136424943.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Karbo til USD ble $ -0.0003642368.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Karbo til USD ble $ -0.00729945101051165.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00031428+0.86%
30 dager$ +0.0136424943+36.92%
60 dager$ -0.0003642368-0.98%
90 dager$ -0.00729945101051165-16.49%

Hva er Karbo (KRB)

Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Karbo (KRB) Ressurs

Offisiell nettside

Karbo Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Karbo (KRB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Karbo (KRB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Karbo.

Sjekk Karboprisprognosen nå!

KRB til lokale valutaer

Karbo (KRB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Karbo (KRB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om KRB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Karbo (KRB)

Hvor mye er Karbo (KRB) verdt i dag?
Live KRB prisen i USD er 0.03694948 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende KRB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på KRB til USD er $ 0.03694948. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Karbo?
Markedsverdien for KRB er $ 373.96K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av KRB?
Den sirkulerende forsyningen av KRB er 10.12M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forKRB ?
KRB oppnådde en ATH-pris på 1.46 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på KRB?
KRB så en ATL-pris på 0.00661346 USD.
Hva er handelsvolumet til KRB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for KRB er -- USD.
Vil KRB gå høyere i år?
KRB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut KRB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.