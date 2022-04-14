Karbo (KRB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Karbo (KRB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Karbo (KRB) Informasjon Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology. Offisiell nettside: https://karbo.io/ Kjøp KRB nå!

Karbo (KRB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Karbo (KRB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 374.00K $ 374.00K $ 374.00K Total forsyning: $ 10.12M $ 10.12M $ 10.12M Sirkulerende forsyning: $ 10.12M $ 10.12M $ 10.12M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 374.01K $ 374.01K $ 374.01K All-time high: $ 1.46 $ 1.46 $ 1.46 All-Time Low: $ 0.00661346 $ 0.00661346 $ 0.00661346 Nåværende pris: $ 0.03695002 $ 0.03695002 $ 0.03695002 Lær mer om Karbo (KRB) pris

Karbo (KRB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Karbo (KRB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KRB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KRB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KRBs tokenomics, kan du utforske KRB tokenets livepris!

