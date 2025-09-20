JAK (JAK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02818241 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) -1.82% Prisendring (7D) -6.79%

JAK (JAK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JAK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JAK er $ 0.02818241, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JAK endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -1.82% over 24 timer og -6.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

JAK (JAK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 165.46K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 165.46K Opplagsforsyning 999.65M Total forsyning 999,649,045.22671

Nåværende markedsverdi på JAK er $ 165.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JAK er 999.65M, med en total tilgang på 999649045.22671. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 165.46K.